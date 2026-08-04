به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر محمد مهدی خواجه ئیان ضمن تأکید بر ضرورت تحول در ساختار مراقبت‌های سلامت، افزود: برنامه پزشک خانواده کلید اصلی ارتقای شاخص‌های بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیر و غیر واگیر است.

وی بیان کرد: هدف اصلی ما در نظام سلامت، گذار از مدل درمان محور به مدل سلامت‌محور است و برنامه پزشک خانواده با ایجاد پیوند مستمر میان پزشک و جمعیت تحت پوشش، بستری فراهم آورده تا مداخلات پیشگیرانه، از جمله واکسیناسیون و مراقبت‌های دوران بارداری و نوزاد، با دقت و کارایی بسیار بالاتری انجام شود.

خواجه ئیان با اشاره به نقش حیاتی نظام ارجاع در مدیریت منابع، افزود: نظام ارجاع هوشمند، نه تنها مانع از فشار غیرضروری بر مراکز تخصصی و بیمارستانی می‌شود، بلکه با هدایت دقیق بیماران به سطوح مناسب درمان، دقت در تشخیص و سرعت در مداخله را افزایش می‌دهد، این فرآیند، ضامن کاهش هزینه‌های درمان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مدیریت هوشمندانه بیماران زمینه‌ای مانند دیابت و فشارخون از طریق پایش مستمر توسط پزشک خانواده، از بروز عوارض سنگین و بستری‌های غیرضروری جلوگیری کرده و شاخص‌های سلامت عمومی را در سطح کلان بهبود می‌بخشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان نیز گفت: با آغاز اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نظام سلامت کشور وارد مرحله‌ای نوین از ارائه خدمات سلامت شده است.

شهرام جلال پور بیان کرد: این برنامه با هدف استقرار مراقبت‌های سلامت‌محور، تقویت پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و مدیریت عوامل خطر، زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت و کاهش بار بیماری‌ها را در شهرستان دشتستان فراهم می‌کند.

جلال پور افزود: در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع هر فرد تحت پوشش مراقبت‌های مستمر یک پزشک خانواده و تیم سلامت قرار می‌گیرد و این مراقبت‌ها ضمن افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، امکان شناسایی به‌موقع بیماری‌ها، پیگیری مستمر بیماران و ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف نظام ارجاع را فراهم می‌سازد.