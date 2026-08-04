به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این مراسم در شهرستان میناب بخش بندزرک روستای کنارترش از مسجد حضرت ابوالفضل به سمت آستانه حضرت ابوالفضل بلیلی و از روستا‌های بخش مرکزی به سمت امامزاده شاه مرعش (ع) برگزار و به صورت برخط از صداوسیما مرکز خلیج فارس پخش شد.

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شهرستان رودان هم از حرم امامزادگان سید محمود و سید عَمرو (علیهم السلام) به سمت امامزاده شاه قطب الدین حیدر (ع) و در شهرستان بشاگرد از روستای دهندر شه بابک تا گلزار شهدای سردشت ساعت ۶ صبح برگزار شد.

مراسم جاماندگان اربعین حسینی در بندرعباس ساعت ۱۶ امروز از بلوار چمران روبروی امامزاده سید مظفر (ع) تا امامزاده شاه محمد تقی (ع) برگزار می‌شود.