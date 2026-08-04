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رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول از استقرار ۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ برای پوشش امدادی مراسم پیادهروی اربعین حسینی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده با اشاره به برگزاری مراسم پیادهروی اربعین حسینی از آستان متبرک حضرت سبزقبا (ع) تا بقعه متبرکه محمد بن جعفر طیار (ع) اظهار داشت: با توجه به پیشبینی حضور گسترده عزاداران، تمهیدات لازم به منظور ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی در طول مسیر اندیشیده شده است.
وی افزود: در این راستا، سه دستگاه آمبولانس در نقاط مختلف مسیر مستقر خواهند شد؛ یک دستگاه آمبولانس بهصورت همراه با کاروان پیادهروی حرکت خواهد کرد، یک دستگاه آمبولانس در محدوده سهراهی جاده پوستی مستقر میشود و یک دستگاه آمبولانس نیز در بقعه متبرکه محمد بن جعفر طیار (ع) آماده ارائه خدمات به زائران خواهد بود. همچنین یک دستگاه موتورلانس نیز با هدف دسترسی سریع به مصدومان و بیماران احتمالی در مسیر پیادهروی به کارگیری شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات امدادی ارائه شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای عملیاتی اورژانس با آمادگی کامل، تجهیزات درمانی و ارتباط مستمر با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در طول مراسم حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات لازم را به عزاداران ارائه کنند.
معمارزاده با اشاره به گرمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی، از زائران خواست توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و گفت: شهروندان پیش از آغاز پیادهروی استراحت کافی داشته باشند، پیش از احساس تشنگی بهطور منظم آب و مایعات سالم بنوشند و از مصرف نوشیدنیهای بسیار شیرین یا کافئیندار که موجب افزایش دفع آب بدن میشوند، خودداری کنند.
وی ادامه داد: استفاده از لباسهای نخی، گشاد و رنگ روشن، کفش مناسب پیادهروی، کلاه لبهدار یا چتر برای محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید و پرهیز از فعالیت بدنی غیرضروری در ساعات اوج گرما، نقش مهمی در پیشگیری از گرمازدگی دارد. همچنین سالمندان، کودکان، بانوان باردار و افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی، دیابت یا فشار خون باید مراقبت بیشتری داشته باشند و در صورت احساس خستگی، در سایه استراحت کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دزفول تصریح کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند ضعف شدید، سرگیجه، سردرد، تهوع، استفراغ، گرفتگی عضلات، افزایش دمای بدن، کاهش سطح هوشیاری یا بیحالی، فرد باید سریعاً به محل خنک منتقل شده، لباسهای اضافی او باز شود، از آب خنک برای کاهش دمای بدن استفاده شود و بلافاصله موضوع به نزدیکترین تیم اورژانس یا از طریق تماس با ۱۱۵ اطلاع داده شود.
رضا معمارزاده در پایان ضمن آرزوی قبولی عزاداری همه شرکتکنندگان، از شهروندان خواست با رعایت توصیههای بهداشتی و ایمنی، همکاری با نیروهای امدادی و حفظ نظم در مسیر، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر این مراسم معنوی فراهم کنند.