فرمانده انتظامی شرق استان تهران از آمادگی کامل و استقرار گسترده نیروهای پلیس برای تأمین امنیت راهپیمایان جاماندگان اربعین در مسیر شهرستان‌های ورامین، پاکدشت و قرچک به سوی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصی‌مهر، رئیس پلیس شرق استان تهران، در حاشیه مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین اظهار کرد: با توجه به اهمیت این مراسم، از ساعات اولیه صبح شاهد حضور گسترده جمعیت در مسیر‌های مختلف بودیم.

وی با اشاره به آمادگی بالای نیرو‌های انتظامی در این مسیر، افزود: در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، توفیق تامین امنیت کامل مسیر و راهپیمایان را داریم و برای این منظور، بیش از یک هزار نیروی پلیس در محل‌های مختلف مستقر شده‌اند.

القاصی‌مهر همچنین به نقش خدماتی پلیس اشاره کرد و گفت: همکاران ما در کنار وظیفه تامین امنیت، در دو موکب شهدای انتظامی شرق استان تهران، از حضور مردم و راهپیمایان استقبال کرده و از آنان پذیرایی می‌نمایند.

رئیس پلیس شرق استان تهران در پایان و با تاکید بر آرامش حاکم بر مسیرها، تصریح کرد: تا این لحظه که در خدمت شما عزیزان هستیم، هیچ‌گونه موضوع یا مشکل امنیتی در سطح مسیر و همچنین در سطح شهر تهران گزارش نشده است.