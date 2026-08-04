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نمایندگان ایران در سومین روز رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ - کرهجنوبی، ۹ نشان رنگارنگ کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جهانی هانمادانگ از ۱۰ مرداد به میزبانی کوکیوان، خانه جهانی تکواندو، در سئول کرهجنوبی در حال برگزاری است. این دوره از مسابقات با حضور ورزشکارانی از ۶۴ کشور جهان برگزار میشود و تیم ایران با ۲۴ ورزشکار در این رقابتها حضور دارد.
سرپرستی تیم ایران را استاد محمدامین نامجو بر عهده دارد و استاد جلال اقدم نیز به عنوان مربی، ملیپوشان کشورمان را همراهی میکند.
دو روز نخست این رقابتها به مرحله مقدماتی اختصاص داشت و در پایان این مرحله، ۹ نماینده ایران موفق شدند جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کنند. همزمان با آغاز رقابتهای نهایی در دو بخش سوننال قدرتی و نوپی چاگی، هر ۹ نماینده کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند و موفق شدند سه نشانطلا، سه نقره و سه برنز برای ایران به ارمغان بیاورند.
نشان های طلای ایران را لیلی علیدوست در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و فاطمه عبادینیا در رده سنی ۲۹ تا ۳۹ سال، هر دو در بخش سوننال قدرتی و احمد بهرام در بخش نوپی چاگی به دست آوردند. همچنین جلال اقدم در رده سنی بیشتر از ۶۰ سال، آرش میرزایی در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و رضا محمدیان در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، هر سه در بخش سوننال قدرتی، صاحب نشان نقره شدند و زهرا جودکی در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، سعیده پوراسماعیل در رده سنی بیشتر ۴۰ سال، هر دو در بخش سوننال قدرتی و پوریا سرداریان در بخش نوپی چاگی نیز مدال برنز این رقابتها را از آن خود کردند.
رقابتهای جهانی هانمادانگ تا ۱۴ مرداد ادامه خواهد داشت و فینال سایر بخشها در دو روز آینده برگزار میشود.