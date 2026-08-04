آرماتوربندی عرشه ، قالب بندی عرشه ، نصب جداول پیاده‌رو‌ها و اجرای دیواره‌ها از آخرین اقدامات اجرایی انجام شده است.

به گفته مدیران این طرح عمرانی ، روند پیشرفت فیزیکی پروژه ۷۲ درصد ارزیابی می شود.هدف اصلی از اجرای پروژه تقاطع ستارخان- چمران شمال، ایجاد دسترسی مستقیم و تسهیل تردد خودرو‌ها از خیابان ستارخان به سمت بزرگراه شهید چمران شمال است.این تقاطع به عنوان یکی از پروژه‌های مهم ترافیکی پایتخت شناخته می‌شود که بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود تأثیر محسوسی در کاهش بار ترافیکی تقاطع ستارخان و چمران داشته باشد.