گره ترافیکی ستارخان به چمران در آستانه باز شدن
ساخت رمپ چپگرد خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شبانه روزی ادامه دارد و این طرح بزرگ به زودی آماده بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، این طرح با هدف ایجاد دسترسی مستقیم از خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، کاهش بار ترافیکی خیابان ستارخان و بهبود تردد در محدوده میدان توحید در حال اجراست.
آرماتوربندی عرشه ، قالب بندی عرشه ، نصب جداول پیادهروها و اجرای دیوارهها از آخرین اقدامات اجرایی انجام شده است.
به گفته مدیران این طرح عمرانی ، روند پیشرفت فیزیکی پروژه ۷۲ درصد ارزیابی می شود.
هدف اصلی از اجرای پروژه تقاطع ستارخان- چمران شمال، ایجاد دسترسی مستقیم و تسهیل تردد خودروها از خیابان ستارخان به سمت بزرگراه شهید چمران شمال است.
این تقاطع به عنوان یکی از پروژههای مهم ترافیکی پایتخت شناخته میشود که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، انتظار میرود تأثیر محسوسی در کاهش بار ترافیکی تقاطع ستارخان و چمران داشته باشد.