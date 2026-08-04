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مجری طرح توسعه مرحله ۱۱ پارس جنوبی از برنامهریزی برای دستیابی بلوک نخست این مرحله به ظرفیت اسمی تولید در ۲ ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کیوان طریقتی گفت: با تحقق تولید روزانه بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز خام معادل یکمیلیارد فوت مکعب در روز، فصل تازهای از توسعه این پروژه با اجرای برنامه تثبیت تولید و ادامه عملیات حفاری در بلوک دوم آغاز خواهد شد.
وی افزود: این طرح با ارزشی نزدیک به 4 میلیارد دلار در حال اجراست. هدف نهایی این طرح دستیابی به تولید پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز خام از این بخش راهبردی میدان مشترک است.
طریقتی بیان کرد: تاکنون ۱۱ حلقه چاه این مرحله وارد چرخه تولید شده و عملیات حفاری، تکمیل و اتصال سایر چاهها نیز مطابق برنامه ادامه دارد.
وی افزود: براساس برنامهریزی انجامشده، با تکمیل عملیات حفاری و راهاندازی چاههای در حال اجرا، پیشبینی میشود بلوک نخست مرحله ۱۱ در ۲ ماه آینده به ظرفیت اسمی تولید بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز خام در روز، معادل یکمیلیارد فوت مکعب برسد و پس از آن، طرح وارد مرحله تثبیت تولید شود.
طریقتی بیان کرد: تحقق این ظرفیت، فقط به معنای افزایش تولید نیست، بلکه گامی مهم در مسیر صیانت از منافع ملی، افزایش برداشت از بخش مرزی میدان مشترک و تقویت امنیت انرژی کشور به شمار میرود؛ بهویژه آنکه این میزان تولید، سهم قابل توجهی در تأمین گاز مورد نیاز کشور در فصل سرد سال خواهد داشت.
وی گفت: یکی از مهمترین مقاطع اجرای طرح توسعه مرحله ۱۱ پارس جنوبی، همزمانی بخشی از عملیات حفاری با جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم بود؛ شرایطی که محدودیتهای گسترده لجستیکی، افزایش مخاطرات عملیاتی و دشواری تأمین تجهیزات و پشتیبانی را به همراه داشت.
طریقتی افزود: با وجود همه محدودیتها، تلاش شبانهروزی کارکنان عملیاتی، متخصصان فنی و نیروهای پشتیبانی سبب شد حتی در همان شرایط دشوار نیز ۲ حلقه چاه جدید وارد چرخه تولید شود و ظرفیت برداشت از میدان افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه اینطرح اکنون وارد مرحله تازهای از عمر خود میشود، بیان کرد: تحقق ظرفیت اسمی تولید، آغاز مرحلهای جدید برای تثبیت و نگهداشت تولید است.
مجری طرح توسعه مرحله ۱۱ پارس جنوبی افزود: در کنار ادامه حفاری و تکمیل چاههای باقیمانده، اجرای برنامههای فشارافزایی و آمادهسازی ظرفیتهای جدید، امکان حفظ تولید در سطح طراحیشده و افزایش ضریب اطمینان تأسیسات را فراهم خواهد کرد.