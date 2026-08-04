مدیر کل انتقال خون آذربایجان‌شرقی از اجرای پویش نذر خون همزمان با اربعین حسینی خبر داد و از عزاداران خواست با اهدای خون در تامین نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی رسولی اظهار کرد:مراکز انتقال خون آذربایجان‌شرقی در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد همزمان با اربعین حسینی آماده خونگیری از مردم و عزاداران حسینی هستند.

وی افزود:در کلانشهر تبریز مرکز انتقال خون مسجد کبود واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد کبود و مرکز انتقال خون نصف‌راه واقع در میدان جهاد جنب مرکز بهداشت از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خون خواهند بود.

مدیر کل انتقال خون آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مراکز انتقال خون شهرستان‌های مراغه، میانه و بناب نیز در این روز آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان هستند.

وی گفت: مرکز انتقال خون مراغه واقع در خیابان خرمشهر روبروی پلیس آگاهی، مرکز انتقال خون میانه واقع در خیابان شهید بهشتی روبروی مدرسه علمیه و مرکز انتقال خون بناب واقع در اورژانس سابق بیمارستان امام خمینی(ره)، از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ فعالیت خواهند داشت.

رسولی با دعوت از عزاداران حسینی برای پیوستن به پویش نذر خون اظهار کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و بیماران نیازمند در تمام ایام به کمک اهداکنندگان چشم امید دارند.

وی با قدردانی از همراهی همیشگی اهداکنندگان خون خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اهدای خون نقش مهمی در تامین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند دارد.