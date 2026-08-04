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بازچرخانی آب؛ فرصتی برای مهار فرونشست زمین

سالانه یک میلیارد و نهصد میلیون متر مکعب پساب به چرخه مصرف باز می‌گردد و جایگزین برداشت آب از منابع زیرزمینی می‌شود. برنامه هفتم استفاده صنایع آب‌بر از پساب را الزامی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۱۰:۰۷
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برچسب ها: بازچرخانی آب ، پساب ، صنایع آب بر ، فرونشست زمین
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