بازچرخانی آب؛ فرصتی برای مهار فرونشست زمین

سالانه یک میلیارد و نهصد میلیون متر مکعب پساب به چرخه مصرف باز می‌گردد و جایگزین برداشت آب از منابع زیرزمینی می‌شود. برنامه هفتم استفاده صنایع آب‌بر از پساب را الزامی کرده است.