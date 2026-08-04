به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و یادمان حضرت زینب کبری سلام الله علیها به عنوان اسوه‌ی صبر و استقامت و همچنین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در شهر صغاد گشایش یافت.

علیرضا قاسمی افزود: این سوگواره با حضور هنرمندان و گروه‌های منتخب تعزیه خوانی استان فارس، استان اصفهان و شهرستان آباده به مدت سهروز میزبان علاقه‌مندان و عاشقان حضرت ثارالله علیه السلام خواهد بود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی آباده دبیر اجرایی این سوگواره و نائب رییس انجمن تعزیه شهرستان آباده گفت: شهر صغاد همه ساله در ماه‌های محرم و صفر اجرا‌های متعددی در حوزه تعزیه دارد که با استقبال خوب مردم شریف این دیار همراه است.

او در پایان گفت: امسال و در ایام اربعین حسینی نیز دومین سوگواره اسطوره صبر و استقامت با نام و یاد حضرت زینب سلام الله علیها به میزبانی شهر صغاد برگزار می‌شود.