راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار باید برخاست در کهگیلویه و بویراحمد
همزمان با اربعین حسینی، راهپیمایی جاماندگان اربعین در یاسوج و دیگر شهرهای استان با حضور باشکوه مردم برگزار شد.
شهر یاسوج که هزاران کیلومتر با کربلا فاصله دارد، امروز میزبان زائرانی است که توفیق تشرف و حضور در راهپیمایی اربعین را نداشتند و اکنون به عشق ابا عبدالله الحسبن (ع)، رو به سوی حرم امامزاده قاسم علیهالسلام پیاده روی می کنند.
دلدادگان حسینی از میدان جهاد تا حرم مطهر امامزاده قاسم علیهالسلام را به نیت پیاده روی در مسیر نجف به کربلا طی میکنند.
موکبهای خدمت رسانی در همه این مسیر برای خدمت به زائران مهیا شده است.