نخست‌وزیر مالزی از توافق این کشور و کامبوج برای گسترش همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، صنعت حلال، امنیت غذایی، توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جرایم فرامرزی خبر داد.

گسترش همکاری مالزی و کامبوج در هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال

گسترش همکاری مالزی و کامبوج در هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی در پی دیدار با پراک سوخون معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی کامبوج گفت: دو کشور بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های نوظهور اقتصادی و فناوری و همچنین افزایش هماهنگی برای مقابله با جرایم فرامرزی تأکید کرده‌اند.

انور ابراهیم افزود: این دیدار هم‌زمان با برگزاری سومین نشست «کمیسیون مشترک همکاری‌های دوجانبه مالزی و کامبوج» انجام شده و زمینه‌ساز توسعه روابط دو کشور در آستانه هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.

وی گفت: مالزی و کامبوج به عنوان دو عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، مسئولیت مشترکی در حفظ صلح، تقویت همگرایی منطقه‌ای و تحقق چشم‌انداز «جامعه آسه‌آن ۲۰۴۵» برای ایجاد منطقه‌ای باثبات‌تر و شکوفاتر بر عهده دارند.

نخست‌وزیر مالزی همچنین ابراز امیدواری کرد: روابط کوالالامپور و پنوم‌پن بیش از پیش گسترش یابد و فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی، فناورانه و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم شود.