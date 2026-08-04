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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از پایداری نسبی جوی تا پایان هفته در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: برای بعدازظهر روز پنجشنبه و همچنین روز جمعه، با گذر امواج تراز میانی جو از منطقه، در پارهای از نقاط بهویژه ارتفاعات، افزایش ابر پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: امروز نسبت به روز گذشته شاهد افزایش اندک دما هستیم؛ بهطوری که روز گذشته حداکثر دما در شهر قزوین به ۳۵ درجه سلسیوس رسید.
آخوندی خاطرنشان کرد: شهر آبیک با دمای ۳۷ درجه سلسیوس، گرمترین شهر استان قزوین بود.