جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از شناسایی و بازداشت فردی که با انتشار محتوای هنجارشکنی و قلدرمابانه در فضای مجازی، موجب نارضایتی شهروندان شهرستان دورود شده بود، خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی و رصد هوشمندانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان دورود، فردی که با انتشار ویدئو‌های توهین‌آمیز و استفاده از الفاظ رکیک، اقدام به ترویج ناهنجاری در اینستاگرام می‌کرد، شناسایی شد.

سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی، تصریح کرد که این متهم با طی یک عملیات ضربتی و هماهنگی با دستگاه قضایی، در شهرستان دورود بازداشت گردید. سرهنگ ابدال‌چگنی با تأکید بر اینکه «امنیت روانی مردم خط قرمز پلیس است»، خاطرنشان کرد که برخورد با اخلالگران در فضای مجازی، همانند اخلال در امنیت جاده‌ها و خیابان‌ها، قاطع و قانونی خواهد بود.

وی در پایان به تمامی افرادی که در فضای مجازی به دنبال ترویج بی‌اخلاقی و رفتار‌های قلدرمابانه هستند هشدار داد و گفت: تمامی تحرکات در فضای مجازی به‌صورت شبانه‌روزی تحت رصد پلیس است و هیچ حاشیه امنی برای این‌گونه افراد وجود نخواهد داشت.