پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به شرایط آب و هوایی بسیار سخت و دمای بالای ۵۰ درجه گفت: ارائه خدمات درمانی به اتباع خارجی بدون وقفه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی بیان کرد: با وجود حضور طیف گستردهای از زائران با سنین مختلف و بیماریهای زمینهای، هیچ مورد فوتی در این مدت ثبت نشده و تمامی اقدامات درمانی تحت کنترل کامل بوده است.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان شهید بقایی، توانستیم خدمات درمانی مطلوبی را به زائران ارائه دهیم.
دکتر بوستانی با تاکید بر حضور زائران با طیف سنی مختلف، از کودک سه روزه تا سالمندان ۸۰ ساله و همچنین افراد دارای بیماریهای مزمن اظهار کرد: تیمهای درمانی متشکل از هشت پزشک، بیش از ۲۰ پرستار و کمکپرستار در درمانگاه شهید بقایی به صورت مداوم در آمادهباش کامل هستند تا به هرگونه نیاز درمانی زائران پاسخ دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص اقدامات درمانی برای اتباع خارجی افزود: خوشبختانه در این چند روز قرارگاه بهداشت و درمان نهایت تلاش خود را در بحث خدمترسانی به اتباع انجام داد. تنها موارد محدودی که نیاز به رسیدگی فوری پزشکی داشتند پس از تثبیت وضعیت بالینی و انجام اقدامات لازم، ترخیص و راهی سفر خود شدند.
وی گفت: همچنین تعدادی از زائران اتباع خارجی نیز در درمانگاههای مستقر تحت درمانهای دارویی و تراپیهای لازم قرار گرفتند.
دکتر بوستانی همکاری بسیار تنگاتنگ میان بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستانها و سایر دستگاههای امدادی را عامل اصلی موفقیت در مدیریت بحران و خدمترسانی به زائران دانست و افزود: ما خود را خادم امام حسین (ع) و زائران ایشان میدانیم و تمامی تلاش خود را برای برآورده کردن نیازهای درمانی آنها به کار بستیم.
استان خوزستان با دارا بودن ۲ مرز رسمی شلمچه و چذابه، یکی از کانونهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی در کشور محسوب میشود که به دلیل نزدیکی به مرزهای عراق، همکاریهای دوجانبه میان مسئولان استانی و مقامات عراقی در این ایام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.