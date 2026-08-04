مدیرعامل شرکت تعاونی شوق مادری شوق زندگی، تشکیل کارگروه اقتصادی را راهکاری برای افزایش استقلال مالی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی روستاهای شهرستان بابل عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در نشستی با حضور دهیاران، فعالان اقتصادی، نمایندگان شرکت‌ها و فعالان اجتماعی در شورای شهرستان بابل، راهکار‌های توانمندسازی اقتصادی روستا‌ها و توسعه اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت تعاونی شوق مادری شوق زندگی در این نشست گفت: تشکیل یک کارگروه اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش استقلال مالی روستاها، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

صالحیان افزود: روستا‌های شهرستان بابل از ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های تولیدی، کشاورزی و اقتصادی برخوردار هستند و باید از این توانمندی‌ها برای توسعه پایدار استفاده شود.

وی با اشاره به وضعیت برخی شرکت‌های تعاونی گفت: بسیاری از تعاونی‌ها با شرایط فعلی، فاصله زیادی با اهداف اولیه خود دارند و تشکیل این کارگروه می‌تواند در احیا، فعال‌سازی و توسعه فعالیت آنها مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت تعاونی شوق مادری شوق زندگی افزود: این کارگروه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اقتصاد، برنامه‌های توسعه‌ای روستا‌ها را دنبال خواهد کرد.

صالحیان گفت: برندسازی محصولات کشاورزی پیش از ورود آنها به چرخه واسطه‌گری و عرضه به بازار، از دیگر محور‌های فعالیت این کارگروه خواهد بود که می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات و درآمد تولیدکنندگان کمک کند.

وی همچنین پیشنهاد تأسیس «خانه فرهنگ» در دهیاری‌ها را مطرح کرد و افزود: توسعه روستا‌ها تنها به عمران و زیرساخت محدود نمی‌شود و باید همزمان با شهرسازی، به شهروندسازی و ارتقای فرهنگ عمومی نیز توجه شود.