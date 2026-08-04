به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی گفت: با توجه به سهم حدود ۱۰ درصدی استان بوشهر در صادرات آبزیان کشور و جایگاه ویژه آن در این صنعت، توسعه بازار‌های صادراتی و تقویت همکاری‌های تجاری با روسیه در حوزه صنایع غذایی و شیلات در دستور کاراتاق بوشهر قرار گرفته است.

وی افزود: این هیئت با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر و با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش بازار‌های صادراتی، انتقال فناوری و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، از ۲۲ تا ۲۹ شهریورماه سال جاری به روسیه اعزام خواهد شد.

گزدرازی اظهار داشت: این هیئت تجاری با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران استان برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای آشنایی با ظرفیت‌های بازار روسیه، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک خواهد بود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اعضای هیئت ضمن حضور در دو نمایشگاه بین‌المللی World Food Moscow و Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia، از واحد‌های صنعتی، کارخانه‌های مرتبط، مزارع پرورش ماهی و میگو و مراکز تخصصی بازدید خواهند کرد. همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی، دیدار با اتاق بازرگانی و انجمن شیلات روسیه و رایزنی از دیگر برنامه‌های این سفر است.

گزدرازی با تأکید بر اهمیت بازار روسیه برای صادرات محصولات ایرانی، به‌ویژه تولیدات استان بوشهر بیان کرد: این سفر با هدف ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه صادرات، انتقال فناوری، آشنایی با تجارب مدیریتی و تقویت ارتباطات میان فعالان اقتصادی دو کشور برنامه‌ریزی شده است.