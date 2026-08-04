به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۳ مرداد را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لوفیگارو

نگرانی نظامیان فرانسه از تک روی‌های نظامی برلین و افزایش شکاف میان دو کشور

ناپدید شدن دریاچه‌ای میان فرانسه و سوئیس بر اثر خشکسالی

ون مینوت

همراهی آتش نشانان سوئیسی برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلی حیرت انگیز در ژیرون فرانسه

لاسانسیل دو اکو

فرانسه می‌گوید زیردریایی هسته‌ای جدیدش تا دهه آینده ساخته می‌شود

سیانس پست

حفاری تونل ۵۷ کیلومتری زیر آلپ، پس از ۲۳ سال هنوز پایان نیفتاده و هزینه اش دو برابر شده است. این تونل راه آهن، در مسیر لیون فرانسه و تورن ایتالیا است.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

دولت بسته قانونی جدید «ترکیه بدون تروریسم» را برای ورود به مرحله نهایی مبارزه با پ. ک. ک به مجلس ارائه می‌کند

صادرات ترکیه در ماه ژوئیه با ثبت رکورد ۲۵.۶ میلیارد دلار به بالاترین سطح تاریخ رسید

گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز همچنان تنها از مسیر عمان ادامه دارد

صباح

نرخ تورم سالانه ترکیه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و به ۳۱.۷۵ درصد رسید

آنکارا حملات اخیر اسرائیل به غزه را نشانه بی‌میلی دولت نتانیاهو به صلح دانست

ایران اعلام کرد مذاکرات مستقیمی با آمریکا انجام نمی‌دهد و تنها کانال عمان فعال است

ملیت

امضای نمایندگان برای تصویب قانون چارچوب «ترکیه بدون تروریسم» آغاز شد

شورای عالی نظامی امروز درباره انتصاب فرماندهان جدید نیرو‌های مسلح تصمیم‌گیری می‌کند

سوزجو

این روزنامه از برگزاری دادگاه اعضای پ. ک. ک در آنکارا به جای مرز عراق به‌شدت انتقاد کرده است

سوزجو کاهش قدرت خرید مردم را برجسته کرده و نوشته حداقل دستمزد طی هفت ماه بخش بزرگی از ارزش خود را از دست داده است

این روزنامه از همکاری دولت و برخی احزاب مخالف در روند جدید انتقاد می‌کند

جمهوریت

جمهوریت مدعی شده میان حزب عدالت و توسعه و حزب جدید بر سر ساختار شورای عالی انتخابات همکاری شکل گرفته است

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان همچنان مهم‌ترین مطالبه اجتماعی معرفی شده است

پرونده ترور اوغور مومجو و درخواست خانواده او برای شناسایی آمران اصلی دوباره در صفحه اول قرار گرفته است

ینی‌شفق

تیتر اصلی روزنامه بر جذب ۳۷۹ هزار نیروی متخصص خارجی از سوی ترکیه متمرکز است

صادرات ماه ژوئیه رکورد جدیدی ثبت کرد

روند قانونی «ترکیه بدون تروریسم» وارد مرحله امضای نمایندگان مجلس شده است

آکشام

آکشام با تیتر «ترامپ منطقه را به آستانه جنگ برد» به تنش ایران و آمریکا پرداخته است

این روزنامه تأکید می‌کند ترکیه از نخستین روز بحران برای جلوگیری از جنگ میان ایران و اسرائیل تلاش دیپلماتیک انجام داده است

عملیات فساد مالی در شهرداری اتیمسگوت نیز از دیگر تیتر‌های اصلی روزنامه است

قرار

افزایش بدهی خانوار‌ها به بحران اقتصادی تبدیل شده و بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال ترکیه بدهکار هستند

روزنامه از کاهش قدرت خرید و رشد بدهی‌های بانکی هشدار داده است

همچنین بر ادامه بحران غزه و ارسال کاروان کمک‌های فلسطین به آنکارا تأکید دارد

ترکیه

مجلس بررسی قانون جدید مبارزه با تروریسم و حمایت از خانواده شهدا و جانبازان را آغاز می‌کند

صادرات ترکیه رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد

تحقیقات پرونده فساد شهرداری اتیمسگوت همچنان در صدر اخبار داخلی قرار دارد

آیدینلیک

تیتر اول روزنامه: ایران پیشنهاد تشکیل ائتلاف امنیتی ایران، ترکیه، عراق، پاکستان، سوریه و عربستان را مطرح کرده است

آیدینلیک این پیشنهاد را راهکاری برای ایجاد نظم امنیتی منطقه بدون دخالت قدرت‌های خارجی توصیف می‌کند

این روزنامه همچنین گزارش مفصلی درباره سفر مقام دینی ترکیه به سین‌کیانگ چین و وضعیت اویغور‌ها منتشر کرده است

دنیا

صادرکنندگان هشدار دادند با وجود ثبت رکورد ۲۵.۶ میلیارد دلار صادرات در ژوئیه، افزایش هزینه‌های تولید موجب کاهش رقابت‌پذیری ترکیه در بازار‌های جهانی شده است

کاهش تورم ادامه دارد، اما فعالان اقتصادی معتقدند هزینه‌های مالی و نرخ بهره همچنان فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند

گزارش ویژه روزنامه به تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین و آثار آن بر اقتصاد اختصاص دارد

ملی گازت

تیتر اول: «تورم کاهش نیافته، مردم فقیرتر شده‌اند»

این روزنامه سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل ادامه فشار معیشتی بر خانوار‌ها دانسته است

همچنین اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی بر سر ادامه جنگ غزه را برجسته کرده است

میلات

دولت قصد دارد طی دو سال آینده ۵ میلیون نفر را در حوزه هوش مصنوعی آموزش دهد

شورای عالی نظامی امروز با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود

عملیات مقابله با باند‌های سازمان‌یافته تا پایان سال تشدید خواهد شد

ینی آکیت

این روزنامه با تیتر اصلی به ادامه تحقیقات فساد در شهرداری اتیمسگوت پرداخته و مدعی شده «شبکه فساد» در این شهرداری شکل گرفته است

اخراج ۸۴ قاضی و دادستان از دیگر تیتر‌های مهم صفحه اول است

حمایت آمریکا از اسرائیل نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است

ینی‌چاغ

این روزنامه با تمرکز بر مسائل اقتصادی نوشته است قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش یافته و آمار رسمی تورم با واقعیت بازار فاصله دارد

افزایش اجاره‌بها و کاهش ارزش دستمزد‌ها مهم‌ترین دغدغه مردم عنوان شده است

ینی بیرلیک

روند اجرای طرح «ترکیه بدون تروریسم» وارد مرحله جدید شده و نقشه راه دولت در حال تکمیل است

رئیس‌جمهور اردوغان در گفت‌و‌گو با ولیعهد عربستان بر ضرورت برقراری آتش‌بس در غزه تأکید کرد

دولت برنامه آموزش گسترده هوش مصنوعی را یکی از پروژه‌های راهبردی کشور معرفی کرده است

ترک‌گون

این روزنامه نزدیک به حزب حرکت ملی (MHP) خواستار تصویب سریع قانون «ترکیه بدون تروریسم» شده است

وزیر کشور اعلام کرد مبارزه با باند‌های جنایتکار با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت

اخراج ۸۴ قاضی و دادستان نیز در صفحه نخست بازتاب یافته است

اوِرنسل

تیتر اول روزنامه به صدور مجوز فعالیت دوباره برای معدن چؤپلر اختصاص دارد؛ معدنی که سال گذشته حادثه مرگبار ریزش در آن رخ داده بود

اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان شده‌اند

روزنامه همچنین از ادامه مشکلات کارگران معادن و صنایع انتقاد کرده است

بیرگون

بیرگون با تیتر «یا رفاه مردم یا کاخ» سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است

این روزنامه می‌نویسد تورم و کاهش قدرت خرید، زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار کرده است

اعتراضات صنفی کارگران و بازنشستگان نیز در صفحه اول بازتاب گسترده‌ای دارد

فاناتیک

مهم‌ترین خبر ورزشی روزنامه، نزدیک شدن محمد صلاح به انتقال به ترابزون‌اسپور است

فاناتیک همچنین از ادامه تلاش فنرباغچه برای جذب رافائل لیائو و مارکوس رشفورد خبر داده است

مذاکرات گالاتاسرای برای جذب رودریگو مورا و پیگیری پرونده دوشان ولاهوویچ از دیگر تیتر‌های مهم نقل‌وانتقالات است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

ترامپ از مذاکرات جدید با ایران خبر داد؛ تهران تکذیب کرد

«اقتصاد الاغ» بحرانی را بین چین و آفریقا شعله‌ور می‌کند

روسیه سه کشتی حامل محموله‌های نظامی را در دریای سیاه در نزدیکی اوکراین بمباران کرد

اسرائیل نگرانی‌های خود را در مورد «طرح غزه» به ایالات متحده اطلاع داد

روزنامه الشروق

عدم قطعیت، از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را احاطه کرده است

ترامپ: نسبت به دستیابی به توافق با تهران در مورد مسئله هسته‌ای خوشبین هستم

بقایی: ما هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن انجام ندادیم و مذاکرات با سلطان‌نشین عمان بر تنگه هرمز متمرکز است

ملادنوف در اسرائیل درباره تفاهمات مربوط به توافق غزه گفت‌و‌گو کرد

شورای صلح از تل آویو خواست تا طرحی برای سفر فلسطینیان از نوار غزه تهیه کند و متعهد شد کشور‌هایی را برای پذیرش آنها پیدا کند

درگیری‌ها بین ارتش اتیوپی و جبهه آزادیبخش خلق تیگرای شدت گرفته است

روزنامه الیوم السابع

دستورات رئیس جمهور مبنی بر لزوم رسیدن به خودکفایی در کالا‌های راهبردی

زلزله سپیده دم؛ در وزارتخانه‌های همبستگی اجتماعی و بهداشت و هلال احمر وضعیت اضطراری اعلام شد

۱۵ بازار؛ ۶۰ درصد از صادرات صنایع غذایی را به ارزش ۲.۲۸ میلیارد دلار تشکیل می‌دهند

روزنامه الدستور

بسته جدیدی از خدمات برای مصری‌های خارج از کشور؛ راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری برای برنامه بازنشستگی دلاری؛ و یک گروه ویژه برای حل هرگونه مشکل

یک ماموریت انتحاری؛ خلبان ارشد بندر دمیاط صحبت می‌کند: ما با معجزه الهی از تخریب کامل محل جلوگیری کردیم. می‌دانستیم که در صورت وقوع انفجار، هیچ شانسی برای زنده ماندن وجود ندارد

راز بزرگ: ۳ دلیل اصلی پشت تصمیم ترامپ برای توقف حمله به ایران

گزارش‌های ترکیه: محمد صلاح به احتمال ۹۰ درصد در ترابزون است

اخوان المسلمین چگونه سعی در بازسازی این گروه دارد؟

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

چین خواستار ادامه گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک درباره ایران شد.

چین از اول اوت هزینه سوخت پرواز‌های داخلی را کاهش می‌دهد

ترویج فرهنگ سنتی چین در میان گردشگران خارجی

رشد همکاری‌های علمی و فناوری چین

توسعه اقتصادی استان‌های ساحلی چین

سی‌جی‌تی‌ان

مذاکرات مرتبط با ایران در دستور کار روز دوشنبه

چین بر ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا تأکید کرد

سفر مقام ارشد حزب کمونیست برای دیدار با دانشمندان برجسته

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در چین

حمله به کیف. آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین

عملیات پهپادی و فناوری‌های نظامی جدید چین

گلوبال تایمز

رشد اقتصاد دریامحور چین در نیمه نخست ۲۰۲۶

چین جایگاه نخست جهان در سفارش‌های کشتی‌سازی را تثبیت کرد

افتتاح واحد جدید تولید پلی‌وینیل الکل از سوی سینوپک

افزایش ظرفیت صنایع شیمیایی چین

روزنامه مردم

تأکید حزب حاکم چین بر نوآوری علمی و فناوری

سیاست‌های جدید برای توسعه باکیفیت در اقتصاد

پیشبرد اصلاحات در مناطق روستایی

توسعه صنایع پیشرفته دردستور کار دولت چین

آخرین آمار‌ها از ارتقای رفاه عمومی درچین خبر می‌دهد

چین امنیت غذایی خود را با افزایش محصولات داخلی تقویت می‌کند

چاینا دیلی

سیاست‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

رشد صنایع پیشرفته چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶

توسعه فناوری‌های سبز چین پیشرو در جهان

همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی چین و آفریقا

توسعه هوش مصنوعی در صنایع اولویت اصلی توسعه صنعتی درچین

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

ترامپ می‌گوید ایران با «آخرین فرصت قبل از بریدن سر» روبروست

آنگ سان سوچی، رهبر بازداشت شده میانمار، با یکی از مقامات صلیب سرخ دیدار کرد

اسرائیل «نگرانی‌های» خود را در مورد طرح غزه به ایالات متحده منتقل می‌کند و به حملات خود به این منطقه ادامه می‌دهد

بانکوک پست

نزدیک به ۶٬۰۰۰ کارمند دولتی در تایلند پس از کشف تقلب در آزمون‌های استخدامی، شغل خود را از دست خواهند داد

انتقاد نخست‌وزیر تایلند از گزارش مرزی سازمان ملل

نیو استریت تایمز

یک کشتی باری در تنگه هرمز با برخورد یک «پرتابه نامعلوم» آسیب دیده است

اج مالزی

هوش مصنوعی و تراشه‌ها مالزی را به یکی از ستاره‌های رشد آسیا تبدیل کرده‌اند

آنتارا نیوز

اندونزی و تایلند تا سال ۲۰۳۰ تجارت دوجانبه ۲۰ میلیارد دلاری را هدف قرار می‌دهند

مالایی میل

انور می‌گوید مالزی و کامبوج همکاری خود را در زمینه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و جرایم فرامرزی تقویت خواهند کرد

فری مالزیا تودی

هیئت مدیره ترامپ پس از مخالفت‌ها با خروج از غزه، به اسرائیل اطمینان خاطر داد

آسه‌آن روابط خود با ترکیه را به سطح جدیدی می‌رساند