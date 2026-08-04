به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امروز ایزدخواست با حضور جاماندگان پیاده روی اربعین حال و هوای کربلایی به خود گرفت.

مراسم پیاده روی اربعین حسینی در ایزدخواست از اولین ساعات صبح روز اربعین پس از قرائت زیارت عاشورا از حرم مطهر امامزاده سید علی علیه السلام ایزدخواست آغاز شد و پس از پیمودن مسیر سه کیلومتری در جوار قبور شهدای گمنام این شهر اجتماع کردند.

در مسیر پیاده روی اربعین حسینی در ایزدخواست موکب‌هایی برای پذیرایی از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بر شده است.