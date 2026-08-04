خوزستانی‌های عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مناسبت اربعین حسینی با برگزاری آیین‌ها و مراسم‌های مختلف عزاداری، در روز اربعین حسینی را به سوگ نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم خوزستان، امروز، سه شنبه ۱۳ مردادماه در کنار پذیرا بودن زائران رویداد ملی پیاده‌روی اربعین حسینی از نقاط مختلف کشور و دنیا با حضور در حسینیه‌ها، تکایا و مساجد در آیین های عزاداری و نوحه خوانی شهدای کربلا شرکت کرده اند.

اماکن مذهبی و برخی منازل شخصی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان از شب گذشته با برپایی مراسم عزاداری و نصب پرچم های سیاه و ویژه عزاداری ابا عبدالله حسین (ع) و توزیع نذری یاد و نام شهدای کربلا را گرامی می‌دارند.

گزارش‌های رسیده از شهرستانهای خوزستان حاکی از آن است که مردم خداجو و عاشقان اهل بیت (ع) در شهرهای مختلف این استان در روز اربعین حسینی به سوگواری پرداختند و یاد امام شهیدان حضرت اباعبدالله (ع) و یاران با وفایش در واقعه خونین عاشورا را گرامی داشتند.

در حال حاضر در جای جای خوزستان موکب‌های عزاداری بر پاست و از عزاداران و زائران اربعین ابا عبدالله الحسین (ع) پذیرایی می‌شود.

صدای نوحه و روضه در هر کوی و برزن این استان به گوش می رسد و هیات‌های سینه زنی و زنجیر زنی نیز در برخی شهرهای استان به راه افتادند.

اربعین حسینی در خوزستان تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای از هم‌نشینی فرهنگ میزبانی و سوگواری است.

استانی که به واسطه مرزهای شلمچه و چذابه، هر سال میزبان میلیون‌ها زائر اربعین از ایران و کشورهای مختلف است و همزمان با برگزاری آیین‌های عزاداری در شهرها و روستاها به کانون خدمت‌رسانی و پاسداشت یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش تبدیل شده است.