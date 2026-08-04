«دور دست»، «مدرسه زندگی»، «پاسکال» «به وقت شام» و «آگوست»، از جمله فیلم‌های است که امروز از شبکه‌های سه، تهران و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «آگوست» به کارگردانی «نیکیتا وایسوتسکی و ایلیا لیبیدو»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سرگئی بزروکوف، نیکیتا کولوگریوی، پاول تاباکوف، ایلیا ایسایف، رومن مادیانوف، دانیل وروبیف، کریل کوزنتسوف و الکسی ورتکوف آمده است: در آگوست (مرداد) ۱۹۴۴ ارتش المان نازى در حال عقب نشینى از خاک شوروى است در حالى که در مرز بلاروس و لهستان، ارتش شوروى در حال پیشروى است. یک گروه اطلاعات و شناسایى ارتش شوروی به نام اسمرش به فرماندهى یک نظامى کارکشته به نام پاول مسئولیت شناسایى و انهدام هسته هاى باقى مانده دشمن از جمله یک مقر رادیویی را دارند که اطلاعات نظامى را با پیام هاى رمزى به نام کائو از طریق سربازان خائن ارتش و از دل جنگل‌های انبوه و غیر قابل شناسایی شوروی به آلمان مخابره مى کنند و باعث شکست‌های سنگینی می‌شوند. افراد اصلى پاول هم افسرهاى جوان و شجاعی هستند. آنها برخى هسته هاى دشمن را شناسایى و منهدم مى کنند و ...

فیلم تلویزیونی «دور دست» به کارگردانی «پوریا آذربایجانی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: شاه علی، جوان ۳۰ ساله‌ای است که از یکی از روستا‌های تبریز با پدرش به تهران آمده؛ دکتر‌ها به شاه علی گفته‌اند که پدرش زیاد زنده نمی‌ماند و او برای برآورده کردن آرزوی پدر (رفتن به کربلا) و تأمین خرج سفر پدر، تلاش می‌کند کاری پیدا کند که ...

یوسف خداپرست، محمد بسیم، حسین عابدینی، مهدی جعفری و حسین سلیمانی در فیلم تلویزیونی «دور دست» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مدرسه زندگی» به کارگردانی «نیکولاس وانیر»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریستین جولی، کلوداین باچت، اَفیف بِن بَدرا، کارولینا ژورزاک، فردریک سورل، ایلونا کابرر و توماس درند خواهید دید: در سال ۱۹۲۰ یک پسر یتیم به نام پل توسط یک زوج روستایی که برای یک زمین‌دار کار می‌کنند به فرزندی پذیرفته می‌شود. اما او پس از مدتی با یک شکارچی محلی آشنا می‌شود که زندگیش را دگرگون می‌کند و ...

فیلم سینمایی «بدون ذره‌ای تردید» به کارگردانی «پیتر هیامس»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مایکل داگلاس، جسی متکافه و آمبر تامبلین خواهیم دید: سی جِی، خبرنگار شبکه خبری ۸، طی تحقیقاتی در می‌یابد که دادستان هانتر در جریان پرونده‌های جنائی خود دست به جعل مدرک DNA می‌زند تا برد خود را در پرونده حتمی کند، چرا که نامزد پست فرمانداری است و این امر برای کسب اعتبار بیشتر او لازم است. سی جی سعی در بر ملا کردن فساد او دارد و از آنجا که با دختری به نام اِلا که دستیار هانتر است به تازگی نامزد کرده‌اند، از او می‌خواهد برای اثبات این ادعا، فیلم بازجویی‌های دادستانی را در اختیارش بگذارد. سی جی راه چاره اثبات این ادعا را در این می‌بیند که خود را در جریان یک قتل دخیل کند و از خود شواهدی بر جا بگذارد تا ...

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پاسکال» به کارگردانی «آدریان ته»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آدی افندی، امرول افندی و عمار آلفین خواهیم دید: آرمان رحمت و دوستش جاشوا هر دو جز یگان ویژه نیروی دریایی موسوم به پاسکال که علیه تروریسم دریایی مبارزه می‌کنند هستند. در یکی از ماموریت هایشان جاشوا کشته می‌شود و جن که مسئول مرگ او تشخیص داده می‌شود از نیروی دریایی اخراج می‌شود و به دزدان دریایی می‌پیوندد. لی لی همسر جاشوا در دکل‌های نفتی کار می‌کند که جن و دزدان دریایی به آنجا حمله می‌کنند. آرمان و تیمش برای مقابله با آنها به دکل نفتی رفته و ...