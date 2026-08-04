به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این شناور‌ها شامل ۶۶ فروند شناور بالای هزار تن و چهار هزار و ۴۲۸ فروند شناور زیر هزار تن بودند.

حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود: با پهلوگیری این شمار کشتی در بنادر شهید باهنر، سیریک، جاسک و تیاب ۲۲ هزار و ۹۷۳ تی‌ای یو کانتینر تخلیه و یا بارگیری شده است.

وی با اشاره به تداوم روند خدمت‌رسانی و فعالیت‌های عملیاتی در بنادر شرق استان گفت: در این مدت در مجموع ۶۵۵ هزار و ۸۱ تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان تخلیه و بارگیری شد.

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بندر شهید باهنر یکی از بنادر چندمنظوره شرق استان هرمزگان و جزو بنادر مهم، فعال و قدیمی ایران محسوب می‌شود که از افزایش قابل توجهی در حوزه تخلیه و بارگیری کالا برخوردار بوده است.

این بندر سومین بندر ترانزیتی ایران و دومین بندر بزرگ استان هرمزگان است که در امور صادرات کالای غیرنفتی، نفتی، حمل‌ونقل کالا، ترانزیت و حمل‌ونقل مسافری داخلی و بین‌المللی نقش ویژه‌ای دارد.

بنادر شهید باهنر در بندرعباس و بنادر تیاب، سیریک و جاسک تحت مدیریت بنادر شرق هرمزگان فعالیت می‌کنند.