پیام تسلیت فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت اربعین حسینی
فرمانده انتظامی لرستان با صدور پیامی، فرارسیدن اربعین حسینی را به مردم ولایی و عاشورایی این استان تسلیت گفت.
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
اربعین حسینی، تجلی بینظیر عشق، ایمان و وفاداری به مکتب سرخ حضرت سیدالشهدا (ع) و نماد وحدت و همبستگی امت اسلامی است؛ حماسهای جاودان که هر سال میلیونها عاشق و دلداده از سراسر جهان، با گامهایی استوار و دلهایی لبریز از عشق، در مسیر نورانی کربلای معلی گرد هم میآیند تا بار دیگر با آرمانهای عاشورا، فرهنگ ایثار، آزادگی و ظلمستیزی تجدید میثاق کنند.
اینجانب، فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، مردم شریف، مؤمن، ولایی و حسینی استان لرستان، بهویژه خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و تمامی خادمان و زائران اربعین حسینی، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بیتردید، راهپیمایی عظیم اربعین، جلوهای ماندگار از اقتدار فرهنگی، وحدت اسلامی و پیوند ناگسستنی ملتهای آزادیخواه با مکتب انسانساز عاشورا است و پیام عدالتخواهی، عزت، کرامت و مقاومت را به جهانیان مخابره میکند.
از درگاه خداوند متعال، قبولی زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سلامتی و عزت روزافزون ملت بزرگ ایران اسلامی و توفیق همگان را در ادامه مسیر نورانی اهلبیت عصمت و طهارت (ع) مسئلت دارم.