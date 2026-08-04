فرمانده انتظامی لرستان با صدور پیامی، فرارسیدن اربعین حسینی را به مردم ولایی و عاشورایی این استان تسلیت گفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در متن پیام تسلیت سردار محمد رضا هاشمی فر ، فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت اربعین حسینی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»

اربعین حسینی، تجلی بی‌نظیر عشق، ایمان و وفاداری به مکتب سرخ حضرت سیدالشهدا (ع) و نماد وحدت و همبستگی امت اسلامی است؛ حماسه‌ای جاودان که هر سال میلیون‌ها عاشق و دلداده از سراسر جهان، با گام‌هایی استوار و دل‌هایی لبریز از عشق، در مسیر نورانی کربلای معلی گرد هم می‌آیند تا بار دیگر با آرمان‌های عاشورا، فرهنگ ایثار، آزادگی و ظلم‌ستیزی تجدید میثاق کنند.

اینجانب، فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مردم شریف، مؤمن، ولایی و حسینی استان لرستان، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و تمامی خادمان و زائران اربعین حسینی، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، راهپیمایی عظیم اربعین، جلوه‌ای ماندگار از اقتدار فرهنگی، وحدت اسلامی و پیوند ناگسستنی ملت‌های آزادی‌خواه با مکتب انسان‌ساز عاشورا است و پیام عدالت‌خواهی، عزت، کرامت و مقاومت را به جهانیان مخابره می‌کند.

از درگاه خداوند متعال، قبولی زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سلامتی و عزت روزافزون ملت بزرگ ایران اسلامی و توفیق همگان را در ادامه مسیر نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) مسئلت دارم.