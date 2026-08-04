در ۱۵۶ امین قرار همدلی، مردم استان همدان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، خواستار ایستادگی قاطع در برابر هرگونه تجاوز و عهدشکنی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حاضران در این اجتماع با اشاره به ادامه جنایت‌ها علیه ملت‌های منطقه و نقض تعهدات از سوی دشمنان، بر لزوم حفظ انسجام داخلی و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب تأکید کردند و اقتدار ملی را مهم‌ترین عامل مقابله با تهدید‌ها دانستند.

۱۵۶ امین اجتماع شبانه مردم همدان در حالی برگزار شد که پیام محوری آن، تأکید بر وحدت، بصیرت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی و اقدامات خصمانه دشمنان بود.