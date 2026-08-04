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ارسلان زارع گفت: همه ظرفیتهای اجرایی، مردمی، فرهنگی و مذهبی استان بوشهر برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در دیدار با وزیر کشور گفت: استان بوشهر علاوه بر اعزام زائران، در مسیر تردد زائران اعزامی از سایر استانها و کشورهای واقع در شرق ایران قرار دارد و از این رو نقش موثری در اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به آنان ایفا میکند و این خدمترسانی با هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول در حال انجام است به نحوی که استان بوشهر به طریق الحسین (ع) نام گرفته است.
زارع افزود: خدماترسانی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و خدماتی تا پایان بازگشت زائران استمرار دارد و هدف ما فراهم کردن سفری ایمن همراه با آرامش برای همه زائران است.
وی با قدردانی از ایستادگی و مقاومت مرزنشینان به ویژه مردم مقاوم جزیره خارگ در برابر دشمن متجاوز، بیان کرد: روحیه ایثار و همبستگی مردم استان از جمله مرزنشینان که با حفظ وحدت و انسجام و همکاری با نیروهای مسلح، سهم مهمی در تامین امنیت و آرامش استان و کشور دارند، شایسته تقدیر و تجلیل ویژه بوده و این سرمایه اجتماعی پشتوانهای ارزشمند برای امنیت و اقتدار کشور است.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از همدلی و همراهیهای مردم با مسئولان و خدمتگزاران خود در استان به ارائه گزارشی از چگونگی بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از تجاوز و تهاجم دشمن به مناطق مسکونی، تجاری و تاسیسات استان پرداخت و گفت: تعداد کل واحدهای خسارت دیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر اعم از تعمیری، مسکونی و تجاری و معیشتی ۸ هزار و ۴۵۶ واحد است.
وی گفت: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۲ واحد نیازمند احداث مجدد، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد تعمیری شامل واحدهای مسکونی و تجاری و ۲ هزار و ۴۹ مورد نیز مربوط به خسارتهای معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منزل است که پرونده تمام واحدهای مذکور تشکیل شده و اقدامات لازم صورت گرفته است.
زارع افزود: از آنجا که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ستون فقرات اقتصاد استان و کشور است، بازسازی سریع واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی جزو اولویتهای مدیریت استان قرار دارد، چرا که علاوه بر حفظ تولید و اشتغال، نقش مهمی در تامین امنیت انرژی و استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور ایفا میکنند. در همین راستا از توان فنی مهندسین داخلی و فرزندان استان و کشور برای بازسازی این صنایع و تاسیسات استفاده شده و در حال حاضر مجاهدانه مشغول بازسازی و فعالیت هستند.
استاندار بوشهر افزود: در همین راستا علاوه بر بازگشت ۶۰ میلیون مترمکعب از تولید گاز از دسترفته به مدار تولید در پی تجاوز دشمن به تاسیسات پارس جنوبی، تلاشها برای بازگشت سایر ظرفیتها به مدار تولید و جبران گاز از دست رفته ادامه دارد.
زارع با اشاره به شرایط اقلیمی استان و محدودیتهای منابع آب شرب، اظهار داشت: توسعه و تکمیل پروژههای آبشیرینکن، اجرای خطوط انتقال آب و نوسازی شبکههای فرسوده بهمنظور کاهش هدررفت آب از اولویتهای اساسی استان است که به تامین اعتبارات و حمایت دستگاههای ملی نیاز دارد.