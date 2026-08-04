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مدیرکل دفتر توسعه نیروگاههای بادی و زیستتوده ساتبا از برنامهریزی دولت چهاردهم برای توسعه نیروگاههای بادی در مناطق مستعد کشور خبر داد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، از مهمترین رویکردهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل شیرودی با بیان اینکه توسعه انرژی بادی در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد، اظهار کرد: برنامهریزیهای انجامشده بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مناطق پرپتانسیل کشور متمرکز شده است.
وی افزود: توسعه نیروگاههای بادی میتواند ضمن افزایش امنیت انرژی، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور کمک کند.
مدیرکل دفتر توسعه نیروگاههای بادی و زیستتوده ساتبا خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای توسعهای این حوزه با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت سرمایهگذاران، شتاب بیشتری خواهد گرفت.