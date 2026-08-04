به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با حضور در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین، روند خدمت‌رسانی، استقرار تیم‌های عملیاتی و وضعیت امنیتی و امدادی مراسم را به‌صورت میدانی و از طریق پایش تصویری متمرکز ارزیابی کرد.

ارزیابی میدانی، رصد و پایش هوشمند و لحظه‌ای فرآیند خدمت‌رسانی و استقرار تیم‌های عملیاتی امنیتی، انتظامی و کمیته‌های شش‌گانه ستاد برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در مسیر کرمان ـ جوپار، از سحرگاه امروز آغاز شده و تا پایان مراسم به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رحمان جلالی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، در بازدید میدانی از محور «کرمان ـ جوپار»، ضمن ارزیابی روند خدمت‌رسانی و برقراری نظم و امنیت در مسیر، اماکن و پارکینگ‌ها، با حضور در اتاق وضعیت پایش تصویری متمرکز مراسم، از استقرار کامل تیم‌های عملیاتی امنیتی و انتظامی، مواکب، گروه‌های امدادی و عوامل زیرساختی اطمینان حاصل کرد.