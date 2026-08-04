همزمان با اربعین حسینی، راهپیمایی جاماندگان اربعین در مشهد مقدس با حضور باشکوه زائران و مجاوران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مشهد مقدس که هزاران کیلومتر با کربلا فاصله دارد، امروز میزبان زائران و مجاورانی است که توفیق تشرف و حضور در راهپیمایی اربعین را نداشتند و اکنون به عشق ابا عبدالله الحسبن (ع)، رو به سوی حرم رضوی پیاده روی می کنند.

دلدادگان حسینی از میدان بسیج مشهد تا حرم رضوی را به نیت پیاده روی در مسیر نجف به کربلا طی می‌کنند.

موکبهای خدمت رسانی در تمام این مسیر برای خدمت به زائران مهیا شده است.

از نخستین ساعات صبح، نوای «لبیک یا حسین» و «هیهات منا الذله» در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر و صحن و سرای بارگاه نور پیچیده است.

حرم مطهر امام رضا(ع)، مساجد، حسینیه‌ها و خیابان‌های شهر رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و پرچم‌های سیاه، روایتگر اندوهی است که با گذشت قرن‌ها از واقعه عاشورا، هنوز تازه است.