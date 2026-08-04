اتحاد مقدس ایرانیان در برابر جبهه باطل، به ایستگاه ۱۵۶ رسید و این اتحاد هر روز مستحکم‌تر می‌شود، تا دشمنان را از رویارویی با ایران و ایرانی پشیمان کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اجتماع اهالی دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان در میدان امام، یک میهمان ویژه از جنس جهاد و شهادت داشت که در شب اربعین، شور حسینی را برای زادگاهش به ارمغان آورد.

یکصد و پنجاه و شش روز ایستادگی و مقاومت ملت امام حسین (ع) در میدان نبرد و خیابان‌ها، دشمنان را سردرگم و وادار به عقب نشینی‌های پی در پی کرده است.

دشمنانی که با سودای تصرف ۳ روزه ایران و با همه توان، پای به میدان نبرد گذاشته بودند، اکنون به واقعیت‌های میدان پی برده و لب به تحسین ایران و ایرانی گشوده‌اند.

اراده ملی ایرانیان، با فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی عجین شده تا مردم ایران سردمدار ایستادگی آزادگان جهان در برابر طاغوتیان زمان شوند.