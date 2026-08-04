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یاد و نام ۱۷ شهید پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی شهر عشقآباد در شب اربعین حسینی گرامی داشته و با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این مراسم همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، مسئولان محلی و جمعی از برادران و خواهران عزاداران در هیئت حسینی شهرستان عشقآباد برگزار شد.
حجتالاسلام آزاد مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی عشقآباد در این مراسم با اشاره به شعار امسال اربعین حسینی، بر لزوم تبیین اهداف قیام عاشورا در شرایط کنونی تأکید کرد و با طرح شعار «یا نثاران الحسین» گفت: ما منتقم خون رهبر شهیدمان هستیم و این عهد و پیمان وظیفهای همگانی برای پیروی از خط سرخ شهادت و مقاومت است.
حجتالاسلام آزاد به فلسفه اربعین و پیامهای آن پرداخت و با تبیین مفهوم برائت از مشرکین، بر ضرورت حضور پرشور در اجتماعات عظیم اربعینی و اعلام انزجار از دشمنان اهل بیت (ع) تأکید کرد و این رویه را تداوم راه حسینی و زینبی برشمرد.
وی افزود: برگزاری چنین یادوارههایی، علاوه بر تکریم مقام شهدا، سبب انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و استحکام بخشی به روحیه جهادی در جامعه میشود.