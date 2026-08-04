امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، و همزمان با بیستمین روز از ماه صفر و اربعین حسینی (ع)، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در سراسر کشور آغاز شد. امسال نیز مردم خداجوی استان تهران همراه با زائران حسینی کربلای معلی، با حضور در مراسم اربعین حسینی به ویژه راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین حسینی، عشق و ارادت خود به فرهنگ عاشورا به نمایش گذاشته و پرچم خونخواهی امام شهید امت را برافراشته کردند. در شهر تهران مردم همچون سال‌های گذشته از میدان آئینی امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی حرکت کرده و جلوه‌هایی از مقاومت، وحدت ملی و استمرار نهضت جهانی عاشورا را به نمایش می‌گذارند.

عکاس : محمد وحدتی