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مراسم پیادهروی نمادین جاماندگان اربعین حسینی با حضور پرشور هزاران تن از عاشقان اباعبدالله (ع) و آیینهای عزاداری سنتی در جزیرة الشهدای هرمز، حافظان تنگه راهبردی خلیجفارس، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شرکتکنندگان با شعارهای «یالثاراتالحسین» و «یالثاراتالخامنهای»، عهد خود را با آرمانهای عاشورا تجدید کردند.
محمد بنده بخشدار هرمز گفت: در این مراسم ۴۵ موکب و ایستگاه صلواتی از زائران، پذیرایی کردند.
این مراسم از مسجد حضرت زهرا (س) آغاز و تا مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) ادامه یافت.
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عزاداری سنتی با سینهزنی، زنجیرزنی، علمگردانی، چاووشیخوانی و تعزیهخوانی فضایی آکنده از معنویت عاشورایی خلق کرد.
عزاداران همزمان با مرثیهخوانی، فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سردادند و انزجار خود را از استکبار جهانی به گوش جهانیان رساندند.