به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در این مراسم در بوشهر با برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل مداحی، عزاداری، قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر همراه خواهد بود. همچنین جهت تسهیل در تردد، اتوبوس‌های شهری به‌صورت رایگان خدمت‌رسانی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل‌پور افزود: در شهرستان دشتستان، پیاده‌روی در ۶ مسیر اصلی برنامه‌ریزی شده که شامل مسیر‌های برازجان به امامزاده ابراهیم (ع) روستای نینیزک، منطقه بوشکان به امامزاده محمد فیروز (ع) شاه‌پسرمرد، مسیر آب‌پخش و روستا‌های درودگاه و جتوط به امامزاده شاه قطب‌الدین حیدر (ع)، سعدآباد به امامزاده میرهداف (ع)، بنداروز به امامزاده شاه نورالله، قلعه سوخته به امامزاده جعفر (ع) و مسیر دالکی به امامزاده احمد (ع) است که در این مسیر‌ها علاوه بر عزاداری، اطعام عزاداران نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان دیر، زائران از بقعه سید مرتضی به سمت امامزاده شاهزاده ابوالقاسم (ع) و در روستای لمبدان تا بقعه بی‌بی‌دختران پیاده‌روی خواهند کرد. در شهر آبدان نیز حرکت مردم از خیابان بهزیستی به سمت بقعه میربهزاد صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور افزود: در شهرستان جم دو مسیر از مسجد جامع امیرالمؤمنین (ع) روستای آبگرمک تا امامزاده جعفر (ع) و از بهارستان تا امامزاده محمد (ع) تعیین شده است. همچنین در شهرستان تنگستان، پیاده‌روی از روستای عالی‌حسینی تا امامزاده میراحمد (ع) و در شهر اهرم تا آستان مقدس امامزاده زین‌الشهداء (ع) برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در تمامی مسیر‌های اعلام شده، موکب‌های خدمت‌رسانی مردمی و اوقاف پیش‌بینی شده‌اند تا ضمن پذیرایی از زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع)، فضایی معنوی و شایسته برای برگزاری این آیین باشکوه فراهم شود.