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بیش از ۱۲۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی آذربایجانغربی برای تسهیل تردد زائران اربعین در مسیر بازگشت در ایران و عراق اختصاصیافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از استقرار بیش از ۱۲۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی، ۱۶ نیروی عملیاتی در عمود ۵۷ کربلا، پایانه مرزی مهران، پایانه مرزی تمرچین و شهر ارومیه برای ارائه خدمات شبانهروزی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
ارسلان شکری گفت: در راستای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی، ۲۰ دستگاه میدلباس و ۵ دستگاه ون در عمود ۵۷ مسیر کربلا مستقر شدهاند و خدمات انتقال زائران را به مقاصد اربیل و سلیمانیه ارائه میکنند. وی افزود: تاکنون ۱۳ دستگاه ناوگان به مقصد اربیل و یک دستگاه ون به مقصد سلیمانیه اعزام شده و اعزام ناوگان بر اساس میزان تقاضا و پس از تکمیل ظرفیت انجام میشود بگونهای که میدلباسها با ظرفیت ۲۰ نفر و ونها با ظرفیت ۱۴ نفر حرکت میکنند.
شکری همچنین از استقرار بیش از ۵۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی در پایانه مرزی مهران خبر داد و افزود: این ناوگان وظیفه انتقال زائران به شهرهای مختلف آذربایجانغربی را بر عهده دارند. وی ادامه داد: بهمنظور تسهیل تردد زائران در داخل استان نیز ۵ دستگاه اتوبوس در ارومیه و ۴۰ دستگاه مینیبوس در پایانه مرزی تمرچین مستقر شدهاند تا خدمات حملونقلی مورد نیاز زائران را بهصورت مستمر ارائه کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان و نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی استان تا پایان بازگشت زائران اربعین حسینی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و خدمترسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.