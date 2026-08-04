به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی با اشاره به روند تدریجی افزایش دما در اکثر مناطق مازندران گفت: با کاهش شدت ناپایداری‌ها امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه شاهد ابرناکی کمتر و ساعات آفتابی بیشتر خواهیم بود و به تدریج نیز روند دما هم افزایش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به پایداری هوا امروز و فردا در مازندران برای برداشت محصولات کشاورزی مناسب است.

فرجی با تاکید بر اینکه ناپایداری‌ها مجددا از پنج شنبه آغاز می‌شود تاکید کرد: پنج شنبه و جمعه مجددا همراه با افزایش ابرناکی است و انتظار داریم در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، رگبار‌های پراکنده را داشته باشیم.

او همچنین تصریح کرد: امروز و فردا دریا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.