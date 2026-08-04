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کارشناس هواشناسی مازندران: با کاهش شدت ناپایداری هوا به تدریج روند افزایشی دما را شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی با اشاره به روند تدریجی افزایش دما در اکثر مناطق مازندران گفت: با کاهش شدت ناپایداریها امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه شاهد ابرناکی کمتر و ساعات آفتابی بیشتر خواهیم بود و به تدریج نیز روند دما هم افزایش مییابد.
وی افزود: با توجه به پایداری هوا امروز و فردا در مازندران برای برداشت محصولات کشاورزی مناسب است.
فرجی با تاکید بر اینکه ناپایداریها مجددا از پنج شنبه آغاز میشود تاکید کرد: پنج شنبه و جمعه مجددا همراه با افزایش ابرناکی است و انتظار داریم در دامنهها و ارتفاعات استان، رگبارهای پراکنده را داشته باشیم.
او همچنین تصریح کرد: امروز و فردا دریا موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.