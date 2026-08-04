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شور اربعین در تجمعات شبانه و دل‌هایی که نرسیدند...

جاماندگان اربعین در صد و پنجاه و شش شب ایستادگی نشان دادند که ماندن پای باور خودش اربعینی دیگر است. اربعینی که در آن دل‌های نرسیده هم زائر حرم هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۰۹:۲۴
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ایران ، اربعین حسینی ، جاماندگان اربعین حسینی
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