اداره‌کل هواشناسی استان قم از تداوم آسمان صاف در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد خبر داد و اعلام کرد که وزش باد، غبار محلی و گردوخاک در برخی مناطق استان، به‌ویژه ارتفاعات، پدیده غالب جوی امروز خواهد بود.

وزش باد و گردوخاک میهمان هوای قم؛ دمای هوا به ۴۱ درجه می‌رسد

وزش باد و گردوخاک میهمان هوای قم؛ دمای هوا به ۴۱ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس آخرین پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان قم، آسمان استان امروز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات، وزش باد شدید و در برخی نقاط خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد شرایط جوی استان تا پایان امروز پایدار خواهد بود، اما افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد شود.

بر اساس اعلام هواشناسی، بیشینه دمای شهر قم امروز به ۴۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.