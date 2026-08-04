معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز برنامه دوم تحول دیجیتال با محوریت هوشمندسازی خدمات و بازمهندسی فرآیند‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طاهریان رکن بنیادین برنامه دوم تحول دیجیتال را توسعه نظام ملی کاداستر (حدنگار)، به‌ویژه طرح کاداستر سه‌بعدی عنوان کرد که با تثبیت دقیق حدود و ثغور اراضی و ایجاد نقشه‌های هوشمند سه‌بعدی، بستر‌های بروز تعارضات ملکی را مسدود کرده و حجم مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد.

معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت گفت: سکوی یکپارچه خدمات ثبتی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند از طریق خودکاربری، بخش عمده‌ای از امور ثبتی خود را بدون حضور فیزیکی انجام دهند. پوشه اختصاصی، وضعیت پرونده، مبادله مدارک با دفاتر و تغییرات لحظه‌ای اسناد در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

محسن طاهریان افزود: ۱۴ نوع قرارداد استاندارد برای معاملات رایج تعریف شده که مفاد اصلی آنها غیرقابل تغییر طراحی شده است.

معاون فناوری سازمان ثبت به راه‌اندازی سامانه استعلامات برخط اشاره کرد و گفت: امروز اطلاعات میان دستگاه‌ها به‌صورت آنی تبادل می‌شود و هرگونه محدودیت، حق عینی یا تغییر کاربری، بلافاصله در سامانه ثبت و قابل مشاهده است.

طاهریان سامانه «مانا» را زیرساخت نقشه‌محور و سامانه «ثبت ادعا» را برای اسناد عادی و قولنامه‌ها دانست و افزود: فرآیند اجرای اسناد رسمی از صدور اجرائیه تا مزایده، الکترونیکی شده است.

معاون فناوری سازمان ثبت همچنین از ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین و تبادل برخط اطلاعات با شهرداری‌ها و نظام مهندسی خبر داد.