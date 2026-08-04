به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در ساعات صبح همراه با مه رقیق صبحگاهی در سواحل و جزایر و درساعات بعدازظهر و شب احتمال بارش خفیف باران در ارتفاعات شمالی و شرقی استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: با توجه به افزایش سرعت باد در جنوب شرق کشور، احتمال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس دما در استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا تا ساعات بعد ازظهر با افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

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وی افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفت وآمد اجتناب کنند؛ درساعات شب از میزان سرعت باد در مناطق دریایی استان کاسته می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ازظهرامروز تا پایان هفته، با تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه سیستان در جنوب شرق کشور، در مناطق شرقی استان هرمزگان نیز افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی با احتمال بروز گردوخاک، کاهش رطوبت نسبی، افزایش خشکی هوا و افزایش محسوس دما در طول روز پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بنابراین توصیه می‌شود، از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و تردد‌های غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها با توجه به تنش دمایی، صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.