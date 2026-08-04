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بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۳ مرداد ۱۴۰۵) با ثبات نسبی همراه بود؛ سیمان بدون تغییر ماند، میلگرد نوسان محدودی را تجربه کرد و قیمت برخی محصولات تیرآهن کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت سیمان عمده امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد و بازار این محصول همچنان در وضعیت باثبات قرار دارد.
بر این اساس، سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله میشود. سیمان پاکتی صوفیان نیز در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد.
همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش میشود.
در بازار میلگرد نیز ثبات نسبی بر معاملات حاکم بود و تنها تعداد محدودی از محصولات تغییر قیمت را ثبت کردند. میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۷۰ هزار و ۴۵۹ تومان قیمتگذاری شده است و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوبآهن اصفهان با رشد ۵۰۰ تومانی به ۶۷ هزار و ۴۳۱ تومان رسید، در حالی که میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۶۹ هزار و ۲۶۶ تومان معامله میشود.
همچنین میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش میرسد.
بازار تیرآهن نیز امروز برخلاف روز گذشته، فضایی آرامتر را تجربه کرد. تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان با افت هزار تومانی در کانال ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان قرار گرفت و تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۷۷ هزار و ۲۴۸ تومان به فروش می رود.
همچنین؛ تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با نرخ ۸۵ هزار و ۵۹۶ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با کاهش ۲۰۰ تومانی، ۷۹ هزار و ۳۵۸ تومان در مبادی فروش معامله شدند.