استاندار قم در ادامه سفر‌های کاری خود به تهران با حضور در اردو‌های تیم‌های ملی، ضمن دیدار با ورزشکاران ملی‌پوش استان، از آنان قدردانی کرد و حمایت‌های مالی مدیریت استان را برای افزایش انگیزه و آمادگی حضور در رقابت‌های بین‌المللی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در ادامه سفر‌های کاری خود به تهران، با حضور در محل برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی، با ملی‌پوشان قمی دیدار و از تلاش‌ها و افتخارآفرینی آنان قدردانی کرد.

این دیدار با هدف تقویت روحیه و انگیزه ورزشکاران استان برای حضور موفق در رقابت‌های مهم پیش‌رو، به‌ویژه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، برگزار شد و طی آن حمایت‌های مالی پیش‌بینی‌شده از سوی مدیریت استان به ورزشکاران اهدا شد.

در جریان این برنامه، مرضیه نصراللهی، ملی‌پوش پاراتکواندوی قم، پاداش نقدی کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را دریافت کرد. همچنین مرتضی و محمود نعمتی، ملی‌پوشان کاراته استان، از حمایت‌های نقدی اداره‌کل ورزش و جوانان قم بهره‌مند شدند.

استاندار قم در این دیدار بر تداوم حمایت از قهرمانان و ملی‌پوشان استان تأکید کرد و حضور مسئولان در کنار ورزشکاران را گامی برای بررسی روند آماده‌سازی آنان و فراهم کردن شرایط بهتر برای افتخارآفرینی در میادین ملی و بین‌المللی دانست.