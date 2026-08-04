به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این مراسم با اقامه نماز جماعت آغاز شد و سپس حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در سخنانی به تبیین ابعاد معرفتی، فرهنگی و اجتماعی نهضت عاشورا و راهپیمایی عظیم اربعین پرداخت.

وی اربعین را نماد وحدت امت اسلامی، فرهنگ خدمت و مقاومت در برابر ظلم دانست و گفت: امروز راهپیمایی اربعین به بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان تبدیل شده است و هر سال بر شمار زائران آن افزوده می‌شود؛ حرکتی که پیام آن فراتر از یک مناسبت مذهبی و بیانگر استمرار جریان عاشورا و مقاومت است.

حبیب رضا ارزانی با اشاره به اینکه اربعین تنها به روز بیستم صفر محدود نمی‌شود، افزود: تأکید بزرگان دین بر پیمودن مسیر، تحمل سختی راه و حضور پیش و پس از اربعین نشان می‌دهد که هدف، زنده نگه داشتن یک مکتب و یک جریان است؛ جریانی که ریشه در قیام حضرت امام حسین (ع) دارد و تا همیشه استمرار خواهد داشت.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، اشک و عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را مقدمه‌ای برای درس‌آموزی از نهضت عاشورا دانست و تصریح کرد: ارزش حقیقی سوگواری زمانی آشکار می‌شود که انسان از مکتب کربلا، ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و مسئولیت‌پذیری را بیاموزد و در زندگی خود به آن عمل کند.

وی وحدت را یکی از مهم‌ترین پیام‌های اربعین برشمرد و افزود: حضور میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در کنار یکدیگر، جلوه‌ای بی‌نظیر از همبستگی و همدلی است؛ جایی که هیچ تفاوتی میان انسان‌ها وجود ندارد و همه با محوریت محبت اهل‌بیت (ع) در مسیر واحدی حرکت می‌کنند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی تأکید کرد: فضای اربعین، انسان را به خدمت فرا می‌خواند و همین روحیه ایثار، از زیباترین جلوه‌های این حرکت عظیم است؛ فرهنگی که اگر در جوامع گسترش یابد، بسیاری از فاصله‌ها و مشکلات اجتماعی از میان خواهد رفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اربعین نمایش بزرگ اتحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان است؛ اتحادی که پیام اصلی آن مقاومت، ایثار، همبستگی و مقابله با ظلم و ستم است.

این مراسم با آیین مرثیه‌خوانی، سینه‌زنی و سوگواری در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش به پایان رسید.