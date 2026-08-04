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«مستند فرهنگ»، روایتی از زندگی امیر دریادار حبیبالله سیاری و زندگی و سلوک ادبی ابراهیم یونسی نویسنده و مترجم از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «مستند فرهنگ» با محوریت مرور زندگی و خدمات امیر دریادار حبیبالله سیاری پخش میشود.
این برنامه، پرترهای مستند از زندگی و مجاهدتهای امیر دریادار سیاری است، فرماندهای که مسیر خدمت خود را از دوران نوجوانی آغاز کرد و با پیوستن به ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مسئولیتهای مختلف نظامی و مدیریتی ایفای نقش کرد. وی در سالهای دفاع مقدس نیز از چهرههای اثرگذار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار میرفت.
در این مستند، بخشهایی از زندگی شخصی و حرفهای امیر دریادار حبیبالله سیاری مرور میشود، از سالهای نخستین حضور در ارتش و تجربههای دوران دفاع مقدس تا تداوم خدمت در مسئولیتهای گوناگون و نقشآفرینی در ارتقای توان دفاعی، عملیاتی و راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
«مستند فرهنگ» به تهیهکنندگی یلدا احتشامی، امروز ساعت ۱۵:۳۰ پخش میشود.
برنامه رادیویی «مستند فرهنگ» به روایت زندگی، فعالیتها و سلوک ادبی ابراهیم یونسی، نویسنده، مترجم و منتقد برجسته معاصر، اختصاص دارد.
این برنامه در قالبی مستند، زندگی و مسیر پربار فرهنگی این چهره ماندگار ادبیات ایران را مرور میکند. روایت این مستند از زبان خود ابراهیم یونسی نقل میشود و مخاطبان را با سالهای زندگی، دغدغههای فرهنگی، فعالیتهای ادبی و تلاشهای او در عرصه نویسندگی، نقد و ترجمه آشنا میسازد.
ابراهیم یونسی از چهرههای شاخص ادبیات معاصر و از نویسندگان نامدار کردستان بود که دهها اثر تألیفی و ترجمه ارزشمند از خود به یادگار گذاشت. نام او با ترجمه بسیاری از آثار برجسته ادبیات جهان و پژوهشهای ارزشمند ادبی گره خورده و سهمی ماندگار در غنای زبان و ادبیات فارسی داشته است.
یونسی از نسل نخست مترجمان حرفهای ایران به شمار میرفت و با ترجمه دقیق و روان آثار ادبی جهان، نقش مهمی در آشنایی مخاطبان فارسیزبان با ادبیات ملل مختلف ایفا کرد؛ نقشی که جایگاه او را در تاریخ ادبیات و ترجمه ایران ماندگار ساخته است.
در این قسمت از «مستند فرهنگ»، علاوه بر مرور زندگی و فعالیتهای ادبی ابراهیم یونسی، جایگاه او در تاریخ ترجمه و نقد ادبی ایران نیز بررسی میشود.
راوی این برنامه مریم واعظپور است و تهیه و تألیف آن را محمد حسینی باغسنگانی بر عهده دارد.
«مستند فرهنگ» چهارشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ پخش میشود.