مرد انگلیسی به جرم نگه داشتن جسد مادر فوت شده‌اش در فریزر به منظور دریافت مستمری و مزایای بازنشستگی او زندانی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه گاردین نوشت: کریستوفر فیلیپس که از سال ۲۰۰۸ مراقب اصلی مادرش سیلویا بود، به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شد.

او تقریبا به مدت سه سال جسد مادرش را در فریزر نگاه داشت و در این مدت بیش از هفتاد هزار پوند حقوق بازنشستگی، مزایا و سایر وجوه متعلق به مادرش را دریافت می‌کرد.

کریستوفر فیلیپس، شصت ساله، جسد سیلویا فیلیپس مادرش را که منشی بازنشسته یک شرکت بود در فریزر صندوقی اتاق نشیمن خانه‌شان در شهر ساحلی پورتکال در جنوب ولز نگهداری می‌کرد.

قاضی تریسی لوید کلارک، فیلیپس را به دو سال و چهار ماه حبس محکوم کرد. وی به فیلیپس گفت: شما به جمع‌آوری دارو‌های او ادامه دادید و متخصصان پزشکی را در مورد محل اقامتش گمراه کردید، وقتی در مورد مادرتان سوال شد دروغ گفتید و بار‌ها به کادر پزشکی گفتید که او نمی‌خواهد در قرار ملاقات‌ها شرکت کند یا آزمایش دهد. حقوق بازنشستگی و مزایای مادرتان همچنان به حساب‌های بانکی‌اش واریز می‌شد که شما می‌توانستید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

دادگاه اعلام کرد که فیلیپس در ماه‌های منتهی به مرگ مادرش در مارس ۲۰۲۳، کارش را رها کرده بود تا به عنوان مراقب تمام‌وقت مشغول به کار شود. وی پس از آن دستگیر شد که پزشکان نگرانی خود را از دریافت نکردن اطلاعات مادرش ابراز کرده بودند. وقتی مأموران در فوریه امسال به خانه مراجعه کردند، فیلیپس گفت که مادرش در لندن با پسرعموهایش است. مأموران بیشتر اصرار کردند اما فیلیپس جزئیات پسرعمو‌ها یا محل زندگی آنان را ارائه نداد.

جسد مادرش در حالی پیدا شد که با یک روتختی طرح پلنگی پوشانده شده بود و در کنار آن گل‌های رز و یک کارت تولد با نوشته «به مادر، از طرف کریستوفر و تینا» که دومی سگ خانواده بود، نوشته شده بود.

فیلیپس به جلوگیری از تدفین مناسب و قانونی و دو فقره کلاهبرداری اعتراف کرد، همچنین به دریافت مستمری و دیگر مزایای متعلق به مادرش که اگر اعلام می‌شد فوت شده است، قطع می‌شد.