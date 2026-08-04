هزاران تن از مردم و عاشقان اهل‌بیت (ع) در شهرستان‌های قرچک و ری، در راهپیمایی گسترده جاماندگان اربعین، با پیمودن مسیر قرچک به شهر ری، اشتیاق خود را برای زیارت سیدالشهدا (ع) ابراز داشته و بر تداوم پیوند قلبی با مکتب عاشورا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسیر شهرستان قرچک به شهر ری امروز شاهد حضور پرشور هزاران تن از زائرانی بود که به هر دلیل نتوانستند در این ایام به سرزمین کربلا سفر کنند. این راهپیمایی که با شعار‌های عاشورایی و در فضایی معنوی برگزار شد، گویای آن است که عشق به امام حسین (ع) فراتر از مرز‌ها و مکان‌هاست و هر گوشه از این سرزمین می‌تواند به کربلایی تبدیل شود.

شرکت‌کنندگان در این پیاده‌روی، این حرکت را نمادی از وحدت، همبستگی و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند. حاضران در این مسیر معنوی اظهار داشتند که اگرچه جسمشان در کربلای مکانی حضور ندارد، اما با این راهپیمایی، در کربلای قلبی و معنوی حضور یافته‌اند تا پیام مقاومت و ایستادگی امام حسین (ع) را در قلب شهر‌ها جاری سازند.