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بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور

همزمان با حضور خیل عظیم زائران در کربلای معلی در روز اربعین، موج بازگشت زائران به کشور هم ادامه دارد. تاکنون بیش از دو میلیون و سیصد هزار زائر به کشور بازگشته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۰۹:۰۰
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برچسب ها: اربعین حسینی ، زائران اربیعین ، بازگشت زائران اربعین
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