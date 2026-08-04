



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی ایستگاه ۸ بلافاصله به محل حادثه در زیرگذر شهرک گلستان اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه سواری پراید پس از انحراف از مسیر اصلی، به شدت با ستون روشنایی معبر برخورد کرد که متأسفانه راننده خودرو در دم جان باخت و سرنشین آن مصدوم شد.

عیدی‌پور با اشاره به جزئیات عملیات رهاسازی بیان کرد: با توجه به محبوس شدن سرنشینان در کابین خودرو، آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی، اقدام به برش بدنه و رهاسازی افراد از درون خودرو کردند و جهت ادامه روند درمانی، آنان را به عوامل اورژانس و انتظامی تحویل دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز در پایان تأکید کرد: نیرو‌های عملیاتی با توجه به نشت سوخت و سقوط پایه روشنایی، با هدف پیشگیری از حوادث ثانویه، اقدامات ایمن‌سازی محل را انجام دادند.