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تصادف شدید در زیرگذر شهرک گلستان شیراز یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی عیدیپور، رئیس سازمان، آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی ایستگاه ۸ بلافاصله به محل حادثه در زیرگذر شهرک گلستان اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه سواری پراید پس از انحراف از مسیر اصلی، به شدت با ستون روشنایی معبر برخورد کرد که متأسفانه راننده خودرو در دم جان باخت و سرنشین آن مصدوم شد.
عیدیپور با اشاره به جزئیات عملیات رهاسازی بیان کرد: با توجه به محبوس شدن سرنشینان در کابین خودرو، آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی، اقدام به برش بدنه و رهاسازی افراد از درون خودرو کردند و جهت ادامه روند درمانی، آنان را به عوامل اورژانس و انتظامی تحویل دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان تأکید کرد: نیروهای عملیاتی با توجه به نشت سوخت و سقوط پایه روشنایی، با هدف پیشگیری از حوادث ثانویه، اقدامات ایمنسازی محل را انجام دادند.