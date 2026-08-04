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رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم گرمای هوا در نقاط مختلف استان تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی گفت: حداکثر دمای روزانه تقریبا تا پایان هفته جاری تغییرات محسوسی نخواهد داشت و شاهد تداوم استقرار هوای گرم در جو استان خواهیم بود.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: روند کاهشی دمای شبانه از روز پنجشنبه (۱۵ مرداد) آغاز و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
قاسمی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، به طور غالب سه تا پنج درجه سانتیگراد از حداقل دمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته شود.