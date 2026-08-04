به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی گفت: حداکثر دمای روزانه تقریبا تا پایان هفته جاری تغییرات محسوسی نخواهد داشت و شاهد تداوم استقرار هوای گرم در جو استان خواهیم بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: روند کاهشی دمای شبانه از روز پنجشنبه (۱۵ مرداد) آغاز و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

قاسمی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، به طور غالب سه تا پنج درجه سانتی‌گراد از حداقل دمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته شود.