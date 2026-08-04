عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه تهدیدات اخیر دولت ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران صرفاً ابزاری برای جنگ روانی است، گفت: هرگونه تجاوز به خاک ایران با پاسخی ویرانگر و متقابل علیه زیرساخت‌های آمریکا و کشور‌های میزبان آنها مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل کوثری، با اشاره به آخرین تحولات منطقه و تهدیدات اخیر دولت ترامپ علیه زیرساخت‌های کشور، گفت: رویکرد فعلی ایالات متحده در قالب تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشور، چیزی جز «جنگ روانی» برای تحت فشار قرار دادن اراده ملت ایران نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابعاد گسترده‌تر تقابل‌های اخیر، این رویه را بخشی از سناریوی جنگ تحمیلی سوم دانست و تصریح کرد: آمریکا در این مرحله با به‌کارگیری تمام توان نظامی و سیاسی خود تلاش کرد تا نظام جمهوری اسلامی را با هدف ساقط کردن، به زانو درآورد. در این مسیر، دشمن ابتدا با ترور رهبری نظام و سپس هدف قرار دادن مراکز نظامی و موشکی، درصدد ایجاد شوک استراتژیک بود، اما پس از شکست در تحقق این اهداف، ناچار شد از طریق میانجی‌ها برای دستیابی به آتش‌بس تلاش کند.

وی با اشاره به بدعهدی‌های واشنگتن، اظهار کرد: امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نقض متوالی آن به دست ایالات متحده، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که این رژیم هیچ تعهدی به پیمان‌ها ندارد و بدعهدی، جزء جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی آمریکا است.

کوثری در تحلیل واکنش‌های اخیر دشمن به حماسه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب افزود: تشییع باشکوه رهبر معظم انقلاب (ره) با حضور میلیونی مردم ایران و جهان اسلام، به‌ویژه در خاک عراق، لرزه بر اندام آمریکایی‌ها انداخت. دشمن که از این حجم از صلابت به وحشت افتاده بود، تلاش کرد از فرصت مراسم برای نقض آتش‌بس و باز کردن تنگه هرمز استفاده کند، اما در برابر هوشیاری و آمادگی نیرو‌های مدافع، بار دیگر با شکست مواجه شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تهدیدات ترامپ مبنی بر حمله به زیرساخت‌های ایران، با استناد به موضع قاطع و هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا و متحدان آن در منطقه گفت: ما صراحتاً اعلام کردیم که با هرگونه تجاوز به خاک ایران، پاسخی چندین برابر و ویرانگر خواهیم داد. این پاسخ متقابل، تنها متوجه آمریکا نخواهد بود، بلکه تمام کشور‌هایی که اجازه داده‌اند خاکشان میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا باشد، در راستای نابودی زیرساخت‌هایشان هدف قرار خواهند گرفت.

وی در این زمینه افزود:آتش این تقابل، دامنگیر هر کشوری می‌شود که امنیت خود را به آمریکا سپرده است؛ چرا که ثابت شده آمریکا نه تنها تضمین‌کننده امنیت نیست، بلکه عامل اصلی ناامنی در منطقه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: رویکرد قاطع و بازدارنده ایران باعث شد که رئیس‌جمهور آمریکا از مواضع تند خود عقب‌نشینی کرده و حرف‌هایش را پس بگیرد. جمهوری اسلامی در طی ۴۸ سال گذشته، تجارب بی‌شماری در مقابله با توطئه‌ها داشته و دشمن هر بار برای ساقط کردن نظام تلاش کرده، اما در برابر صخره ایمان مردم شکست خورده است.

کوثری با اشاره به افول قدرت ایالات متحده در منطقه، تصریح کرد: آمریکا در جنگ تحمیلی سوم به صورت مستقیم با ایران وارد جنگ شد و ما با اقدام قاطع، او را سر جای خود نشاندیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با تأکید بر حفظ وحدت در مقابل دشمن بیان کرد: امروز ضروری است مردمی که ۱۵۴ شب با حضور در میدان، ناامیدی را به قلب دشمن تزریق کردند، همچنان این صلابت را حفظ کنند تا پیروزی نهایی رقم بخورد و آمریکا به طور کامل از منطقه غرب آسیا بیرون رانده شود.