در آستانه اربعین حسینی، می‌توان بخشی از نذر و احسان خود را به ارسال پانسمان‌های تخصصی، دارو و هزینه‌های درمان بیماران پروانه‌ای اختصاص داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه اربعین حسینی، می‌توان بخشی از نذر و احسان خود را به ارسال پانسمان‌های تخصصی، دارو و هزینه‌های درمان بیماران پروانه‌ای اختصاص داد.

بیماران مبتلا به ای‌بی هر روز با زخم‌های دردناک زندگی می‌کنند و تداوم درمان آنان، به همراهی نیکوکاران وابسته است.

شماره کارت‌های خانه ای‌بی:

بانک ملت

6104-3376-5054-5807

بانک پارسیان

6221-0612-2854-3270

بانک پاسارگاد

5022-2970-0020-0134

بانک شهر

5047-0610-9014-1157

بانک سپه

5892-1070-4435-3772

بانک صادرات

6037-6919-9054-3563

بانک سامان

6219-8670-0007-5750

بانک ملی

6037-9975-9935-2540

حساب بانک ملت:

7830000090

شماره شبا:

IR070120020000007830000090

تمامی حساب‌ها به نام: مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص ـ خانه ای‌بی

خانه ای‌بی؛ امین کمک‌های مردمی

لینک پرداخت مستقیم

https://www.ebhome.ngo/support