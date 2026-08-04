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در آستانه اربعین حسینی، میتوان بخشی از نذر و احسان خود را به ارسال پانسمانهای تخصصی، دارو و هزینههای درمان بیماران پروانهای اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه اربعین حسینی، میتوان بخشی از نذر و احسان خود را به ارسال پانسمانهای تخصصی، دارو و هزینههای درمان بیماران پروانهای اختصاص داد.
بیماران مبتلا به ایبی هر روز با زخمهای دردناک زندگی میکنند و تداوم درمان آنان، به همراهی نیکوکاران وابسته است.
شماره کارتهای خانه ایبی:
بانک ملت
6104-3376-5054-5807
بانک پارسیان
6221-0612-2854-3270
بانک پاسارگاد
5022-2970-0020-0134
بانک شهر
5047-0610-9014-1157
بانک سپه
5892-1070-4435-3772
بانک صادرات
6037-6919-9054-3563
بانک سامان
6219-8670-0007-5750
بانک ملی
6037-9975-9935-2540
حساب بانک ملت:
7830000090
شماره شبا:
IR070120020000007830000090
تمامی حسابها به نام: مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص ـ خانه ایبی
خانه ایبی؛ امین کمکهای مردمی
لینک پرداخت مستقیم
https://www.ebhome.ngo/support